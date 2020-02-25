12,3 مليار دولار صادرات مصر ضمن اتفاقية الكويز فى 14 عامًا

هالة السعيد: 27 منطقة صناعية تدخل ضمن بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر صدرت منتجات بمبلغ 12.3 مليار دولار ضمن اتفاقية الكويز، منذ بداية تنفيذ البروتوكول فى عام 2005 وحتى نهاية عام 2019، كما استثمرت 49 شركة أمريكية فى مصر خلال هذه الفترة، بحسب بيان للوزارة أمس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة دراسة مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة برئاسة السعيد، وحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وأشارت هالة السعيد إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3151 لسنة 2019 بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية وزراء المالية، والتعاون الدولى، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، تختص بدراسة مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة.

وأشارت إلى أن حجم صادرات الشركات الأجنبية فى مصر بلغ 313 مليون دولار عام 2019، كما بلغ حجم صادرات الشركات المشتركة باستثمار مصرى أجنبى 91 مليون دولار، مضيفة أن هذه الشركات وفرت عشرات الآلاف من فرص العمل.

وأوضحت السعيد أنه تم توقيع بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة المصرى، فى ديسمبر 2004 ودخل حيز التنفيذ فى 2005، والذى بموجبه تتمتع الصادرات الصناعية المصرية بإعفاء جمركى كامل عند دخولها السوق الأمريكية، وللحكومة المصرية الحق فى تحديد النطاق الجغرافى للتصدير، لافتا إلى التنفيذ فى ثلاث مناطق ليصل عددها إلى 27 منطقة تتواجد فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

واستعرضت مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية والمتمثلة فى توفير مصانع سابقة التجهيز ومرفقة بالمياه والطاقة داخل المناطق الحرة بمساحات تتراوح بين 10 و20 ألف متر مربع، وتدريب الحكومة عمالة للصناعات المستهدف جذبها، ووضع خطة لتطوير صناعة المنتجات الجلدية لما لدى مصر من ميزة نسبية فيها نظرا لارتفاع قيمة الجمارك فى الدول الأجنبية على تلك المنتجات.

وأوضحت السعيد أنه سبق عقد اجتماع تحضيرى مع مجموعة من المصدرين بالمناطق الصناعية المؤهلة لعرض الآراء والمقترحات وأهم التحديات التى تواجه المستثمرين والمصدرين، لعرضها على اللجنة الوزارية فى أول اجتماع، لافتة إلى مخاطبة الوزارات المعنية للرد على بعض الاستفسارات حول آلية تنفيذ هذه المقترحات، وقامت الوزارات بدراسة هذه الاستفسارات والرد عليها، وتم عرضها خلال اجتماع اللجنة الوزارية.

من جانبه أوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أن صناعة الغزل والنسيج تعتبر العمود الفقرى لصناعة الملابس الجاهزة، لافتا إلى ضعف الصباغة والتجهيز كأحد حلقات الصناعة سواء فى قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، والتى لها تأثير قوى على حجم الصادرات المصرية من تلك الصناعة، مشيرا إلى جهود الوزارة لتطوير هذه الصناعة عبر تخصيص ٢١ مليار جنيه.

من جانبه قال أشرف الربيعى مدير وحدة الكويز، إن مصر احتلت المركز العشرين فى قائمة الدول المصدرة للملابس الجاهزة والمنسوجات للولايات المتحدة الأمريكية وفقا لإحصاءات 2019، بإجمالى صادرات مليار دولار منها نحو 987 مليون دولار من خلال بروتوكول الكويز.