الادعاء الألمانى: منفذ حادث الدهس فى «هسن» لم يكن مخمورًا

أعلن الادعاء العام الاتحادى بألمانيا، أن الرجل الذين قاد سيارة وسط حشد من الأشخاص فى مدينة فولكمارسن بولاية هسن غربى ألمانيا لم يكن مخمورا، فيما ارتفعت حصيلة حادث الدهس إلى 52 مصابا من بينهم 18 طفلا.

وأفادت شرطة مقاطعة هيسى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أمس، أن «بين الضحايا 18 طفلا (...) بينما لا يزال 35 شخصا يخضعون للعلاج حاليا وتمكن 17 من مغادرة المستشفى»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وصدم السائق الألمانى البالغ من العمر 29 عاما حشدا كان مشاركا فى مسيرة «إثنين الورود» ضمن فاعليات الكرنفال فى بلدة فولكمارسن الصغيرة بعد ظهر أمس الأول، ما استدعى استجابة واسعة من الشرطة والطوارئ.

وأفاد شهود عيان أن السائق اصطدم بحاجز وقاد سيارته الفضية مسرعا وسط الحشد، فيما فتحت النيابة العامة فى فرانكفورت تحقيقا بشأن المواطن الألمانى بشبهة «محاولة القتل».

وتأتى الحادثة بعد أيام فقط على مقتل 9 أشخاص من أصول مهاجرة على أيدى مسلح عنصرى فى هاناو الواقعة كذلك فى ولاية هسن.

لكن السلطات امتنعت عن وصف حادثة الكرنفال بـ«الاعتداء»، مشيرة إلى أن السائق نفسه أصيب بجروح ولم يكن من الممكن استجوابه مباشرة بعد الحادث.