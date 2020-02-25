 وزير الخارجية البحريني يشيد بدور باكستان في حفظ الأمن إقليميا ودوليا - بوابة الشروق
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وزير الخارجية البحريني يشيد بدور باكستان في حفظ الأمن إقليميا ودوليا

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

نشر فى : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 12:51 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 12:51 ص

أ ش أ

التقى وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الاثنين، سفير باكستان لدى البحرين أفضال محمود.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزير الخارجية أكد عمق العلاقات القائمة بين البحرين وباكستان، معربًا عن اعتزازه وتقديره لما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ونماء يعكس حرص البلدين على توطيد علاقات التعاون الثنائي في شتى المجالات، مشيدًا بدور باكستان في حفظ الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أكد السفير الباكستاني حرص بلاده على توثيق العلاقات مع البحرين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يلبي الطموحات المشتركة للبلدين والشعبين.


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