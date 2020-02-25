الأمن القومي الإيراني يطلب فتح تحقيق لكشف حقيقة عدد ضحايا كورونا بمدينة قم

طلب أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، من المدعي العام، فتح تحقيق بشأن أعداد الوفيات في مدينة "قم"، والتي أعلن عنها أمس النائب أحمد أمير آبادي فراهاني وإعلان النتيجة للشعب.

وقال شمخاني -في تصريح أوردته وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الثلاثاء- "إن التكتم ونشر الأخبار الكاذبة يخلان بالأمن القومي للبلاد".

وفي الوقت الذي تحدثت فيه وزارة الصحة الإيرانية أمس الاثنين عن 12 حالة وفاة، قال النائب عن مدينة "قم" أحمد أمير آبادي فراهاني: "إن 50 شخصًا توفوا بسبب فيروس كورونا بالمدينة وحدها"، مشيرًا إلى أن التقرير الذي قدمه وزير الصحة للبرلمان غير دقيق.

وأضاف النائب فراهاني -في كلمة أمام البرلمان الإيراني- "أن 10 حالات وفاة تقع يوميًا في مدينة "قم"، وأن هناك نحو 250 مصابًا قيد الحجر الصحي، كما تم تسجيل إصابة طفلين في مدينة "قم" بفيروس كورونا.