لافروف يبحث تعزيز التعاون بين بلاده ومكتب جنيف للأمم المتحدة

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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، مع المديرة العامة لمكتب جنيف التابع للأمم المتحدة تاتيانا فالوفايا خطوات تعزيز تعاون الأمم المتحدة مع روسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن لافروف وفالوفايا تبادلا الآراء بشأن قضايا التعاون الملحة مع مكتب الأمم المتحدة في سياق مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح وتنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة للفترة حتى عام 2030.

وأضاف البيان أنه تمت كذلك مناقشة خطوات تعزيز تعاون الأمم المتحدة مع روسيا الاتحادية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأوضح البيان أنه -خلال اللقاء- تم التأكيد على دعم الجهود المبذولة من قبل المديرة العامة لمكتب جنيف التابع للأمم المتحدة، الرامية إلى تعزيز دور مكتب الأمم المتحدة بجنيف عبر التعاون المتعدد الأطراف.