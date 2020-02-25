الخارجية الفلسطينية ترحب بإجماع مجلس الأمن على مقترح بلجيكي يدعم حل الدولتين

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالاقتراح الذي قدمته بلجيكا، رئيس مجلس الأمن الدولي، وحصل على إجماع أعضائه بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أكد دعم حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة السابقة ذات الصلة بما يتوافق مع القانون الدولي.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء- أن هذا المقترح، يعبر عن الإجماع الدولي المتمسك بعملية السلام بناء على حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعربت عن أملها بأن تكون موافقة أمريكا على هذا الاقتراح، إشارة إلى أنها بدأت تراجع نفسها بشأن خطة السلام الأمريكية، التي طرحتها بكل الخروقات التي وردت فيها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

يذكر أن مجلس الأمن قد دعا الفلسطينيين والإسرائيليين إلى عدم "تقويض" فرص الحل الذي ينص على إقامة دولتين و"إبقاء حظوظ السلام" قائمة، وذلك في إعلان صدر بإجماع أعضائه، وأصدر المجلس إعلانا اقترحته بلجيكا التي تتولى رئاسته الدورية، جاء فيه أن "أعضاء مجلس الأمن يؤكدون دعمهم لحل بالتفاوض، مبني على إقامة دولتين" هما إسرائيل وفلسطين، وقد حظي الإعلان بإجماع الدول الأعضاء في مجلس الأمن وبينها الولايات المتحدة.