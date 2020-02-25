مقتل شخص جراء فيضانات غمرت آلاف المنازل في جاكرتا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضربت فيضانات مناطق واسعة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا ومحيطها اليوم الثلاثاء، بعد أيام من هطول أمطار، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وغمر المياه للآلاف من المنازل.

وقال أجوس ويبوو، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، إن مياه الفيضانات غمرت 81 موقعا في جاكرتا، بما في ذلك المنطقة التجارية بالمدينة.

وأضاف: "يتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة والرياح القوية حتى الأربعاء ... ندعو الشعب للاستعداد".

كما تسبب الطقس السيء في فوضى مرورية.

وبلغ ارتفاع المياه التي غمرت المنازل متر واحد تقريبا في بعض المناطق.

وقال حاكم جاكرتا، أنيس باسويدان، إن ما يقدر بـ 10 آلاف منزل تقريبا تضررت من الفيضانات.

وصرح للصحفيين بالقول: "نلبي احتياجات المواطنين ... نعبئ مواردنا".

يشار إلى أن الفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة في إندونيسيا خلال الموسم المطير.

وكان فيضان عارم قد جرف نحو 250 طالبا من الكشافة بينما كانوا يتنزهون على طول نهر بالقرب من مدينة يوجياكارتا في جاوة الوسطى مطلع الأسبوع، ما أسفر عن مقتل 10 منهم.

ولقي ما لا يقل عن 66 شخصا حتفهم جراء الفيضانات التي اجتاحت جاكرتا والبلدات التابعة لها في كانون ثان/يناير.