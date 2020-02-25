 وزير الصحة النمساوي يتوجه إلى روما للمشاركة في اجتماع أزمة كورونا - بوابة الشروق
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وزير الصحة النمساوي يتوجه إلى روما للمشاركة في اجتماع أزمة كورونا

فيينا - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 1:10 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 1:10 م

توجه وزير الصحة النمساوي ردولف أنشوبر، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيطالية روما؛ للمشاركة في اجتماع الأزمة اليوم لوزراء الصحة الأوروبيين، بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد بعد انتشاره في شمال إيطاليا.

وأفادت مصادر في وزارة الصحة النمساوية، اليوم، بأنه بسبب انتشار فيروس (كورونا) المستجد دعت الحكومة الإيطالية إلى اجتماع عاجل لوزراء الصحة في دول الجوار؛ لمناقشة تطورات الأزمة وسبل التصدي لها ومنع تفاقم انتشار المرض.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن يسفر الاجتماع عن الاتفاق على عدد من التدابير المشتركة، خاصة بعدما أصبحت إيطاليا أكبر مركز للفيروس في أوروبا.

يذكر أنه وفقًا للسلطات الإيطالية، فقد توفي 6 أشخاص نتيجة الإصابة بالفيروس منذ يوم الجمعة الماضي، وتم تشخيص إصابة أكثر من 200 شخص بالعدوى، كما اتخذت السلطات الإيطالية إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس، حيث تم تطويق 11 مدينة في شمال البلاد.

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