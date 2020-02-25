انتخاب المغرب مقررا للمنتدى الإفريقي الإقليمي للتنمية المستدامة

انتخب المغرب مقررا للدورة السادسة للمنتدى الإفريقي الإقليمي للتنمية المستدامة، التي افتتحت أعمالها اليوم الثلاثاء بمدينة فكتوريا بزيمبابوي.

وتتولى زيمبابوي رئاسة المنتدى، وتأتي جمهورية الكونغو الديمقراطية في منصب نائب الرئيس، وتم انتخاب أوغندا وليبيريا نائبين ثانيا وثالثا للرئيس على التوالي.

وتهدف الدورة الحالية للمنتدى، والمنظمة تحت عنوان "2020-2030: عشرية من أجل إفريقيا متحولة ومزدهرة في إطار برنامج 2030"، لتتبع الانجازات التي تم تحقيقها في إطار مخطط أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا، حيث يشكل المنتدى أرضية للعمل من أجل دعم جهود البلدان الإفريقية في سعيها لتفعيل خطط التنمية.

كما تهدف الدورة السادسة من المنتدى، التي تعقد حتى يوم الخميس المقبل، إلى تمكين مختلف المشاركين من استكشاف وتعميق دراسة الإجراءات الملموسة التي ستتيح للبلدان الأفريقية تحقيق أهداف التنمية في آجالها المحددة.