وزيرا دفاع اليونان وفرنسا ينددان بتصرفات تركيا غير القانونية شرق البحر المتوسط

ندد وزيرا الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس، والفرنسي فلورنس بارلي -خلال اجتماعهما في أثينا- بتصرفات تركيا غير القانونية في شرق البحر المتوسط.

وقال الوزيران -حسبما نقلت وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم الثلاثاء- إن هناك تقارباً كاملاً في وجهات النظر فيما يتعلق بالطرق التي يمكن من خلالها مواجهة التحديات الأمنية في منطقة شرق البحر المتوسط، مشيرين إلى أن التعاون العسكري الثنائي يتمتع بمستوى ممتاز، ومن المتوقع تعزيزه بعد قرار البلدين إجراء عدد كبير من التدريبات العسكرية المشتركة سنوياً.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا بشأن تحديد المناطق البحرية في البحر الأبيض المتوسط​​، قال وزير الدفاع اليوناني إنه يُفترض لأي حل سياسي في ليبيا إلغاء هذه المذكرة.

من جانبها، أشارت بارلي إلى أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا نددا بشدة بمذكرة التفاهم هذه، مؤكدة أن الوجود البحري الفرنسي في المنطقة يردع الأعمال الانفرادية، مثل الأعمال التي تمارسها تركيا في المناطق البحرية التي لا تخضع لسيادتها.