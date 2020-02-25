الخارجية النمساوية تنصح بعدم السفر إلى إيطاليا بسبب كورونا

نصحت وزارة الخارجية النمساوية اليوم الثلاثاء، بعدم القيام برحلات غير ضرورية إلى بعض المدن والبلديات الإيطالية خاصة لومبارديا وفينيتو؛ نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة - في بيان - إنه "نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد هناك خطر كبير على صحة المواطنين في السفر الى بعض المدن والبلديات الايطالية خاصة لومباردي وفينيتو.. نحن ننصح بشدة بعدم القيام برحلات غير ضرورية إلى المناطق المتضررة".

من جانبه، أوضح المستشار الفيدرالي النمساوي سباستيان كورتس، أنه بعد ظهور أول حالتين مؤكدتين من الإصابة بفيروس كورونا في النمسا، فإنه يتعهد باتخاذ جميع التدابير لمنع انتشار المرض وذلك على أفضل وجه ممكن.

وأوضح كورتس - في تصريح اليوم - أن الهدف الأساسي هو حماية السكان وبذل كل ما في وسع الحكومة لمنع أكبر قدر ممكن من انتشار المرض في البلاد"، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع قضية الفيروس بمنتهي الوضوح والشفافية وإطلاع الرأي العام على كافة المستجدات.