وزير الصحة الألماني: لدينا كميات أكبر من اللقاح ضد كورونا



أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الخميس، أنه لا يتوقع تأخر منح اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد للأشخاص الذي يعانون من أمراض سابقة بسبب منح أولوية عالية للعاملين في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.



وقال شبان اليوم لإذاعة ألمانيا: "كميات اللقاح المتوافرة لدينا تجعل هذه الخطوة ممكنة من وجهة نظري"، موضحا أن ألمانيا لديها حاليا "كميات أكبر بشكل واضح من اللقاح" عما كان عليه الوضع قبل بضعة أسابيع، وأضاف أن ذلك يعني "أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض سابقة يمكنهم الحصول على عرض اللقاح قريبا جدا أيضا".



وأضاف الوزير الاتحادي أنه من الممكن حاليا توفير عروض التطعيم محليا في الولايات للأشخاص الذي يعانون من أمراض سابقة وكذلك للمربيات والمربيين والمدرسين.



يذكر أن الولايات أكدت قبل ذلك أنه لا يوجد نقص في الأفراد لديها، ولكن هناك نقصا في التطعيمات وأنه لهذا السبب تعاني عملية التطعيم من التباطؤ.



يشار إلى أنه يمكن لمعلمي المدارس الابتدائية وكذلك للعاملين برياض الأطفال تلقي التطعيم ضد كورونا منذ أمس الأربعاء، حيث تم رفعهم من الفئة الثالثة إلى الثانية في أولوية تلقي التطعيم ضد كورونا.