باحث في علم الفيروسات: لقاحات كورونا المغشوشة قد تسبب مشكلات في البحث العلمي

باحث: لقاحي فايزر وأكسفورد أقوى كفعالية من جونسون آند جونسون

قال الدكتور محمد عتمان، باحث في علم الفيروسات بالمملكة المتحدة، إن الاتحاد الأوروبي لديه مشكلة عملاقة في توريد اللقاحات خلال الأزمة الحالية.

وأضاف، في مداخلة عبر skype لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن رئيسة المفوضية الأوروبية حذرت كل دول الاتحاد، منذ أسبوع، أن الحكومات بدأت تتحدث بشكل مفتوح عن شراء اللقاحات من السوق السوداء.

وذكر أن هناك تحقيقات مفتوحة في إيطاليا حول انتشار اللقاحات في السوق السوداء، مضيفًا أن اللقاحات المغشوشة الموجودة في مثل هذه الأسواق قد تؤدي إلى مشكلات في البحث العلمي.

وعن تصريح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حول بحث إمكانية استخدام جرعة واحدة من لقاح «جونسون آند جونسون» لمنع فيروس كورونا، أوضح أن نسبة النجاح في هذه المعامل قليلة جدًا، ذاكرًا أن لقاحي «فايزر» و«أكسفورد» أقوى بكثير كفعالية.