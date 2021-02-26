إستونيا تشدد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا

أعلنت رئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن حكومتها قررت تطبيق قيود أكثر صرامة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في ضوء ارتفاع الإصابات بالفيروس الفتاك.

ومن المقرر حظر إقامة الفعاليات في الأماكن المغلقة وإغلاق مراكز الترفيه والثقافة والتسلية، التي كانت تخضع من قبل للقيود.

كما ستستمر المدارس في اتباع وسائل التعلم عن بعد، باستثناء الصفوف من الأول إلى الرابع الابتدائي.

وسيُسمح بحضور المناسبات المقامة في الأماكن المكشوفة في الهواء الطلق بحد أقصى 10 أشخاص، ويجوز استمرار العمل في المطاعم أيضا على أن يتم تقديم الخدمة لما يعادل نصف طاقتها الاستيعابية، ولكن يتعين عليها أن تغلق أبوابها في الساعة 6 مساء، مع استمرار تقديم خدمة الوجبات الجاهزة .

وستستمر المتاجر الكبرى في فتح أبوابها ولكن يتعين عليها تنفيذ تدابير إضافية للنظافة الصحية.

ومن المقرر مبدئيا أن تبقى اللوائح الجديدة التي تشدد القيود والتي لم تُطبق الا في بداية الأسبوع سارية حتى نهاية آذار/مارس.

وذكرت السلطات الصحية أن عدد الإصابات وصل إلى رقم قياسي جديد في إستونيا حيث تم تسجيل 1154 حالة إصابة اليوم الخميس .

ووفقاً لهيئة الصحة الأوروبية، فإن معدل الإصابات في إستونيا حالياً يعد الأعلى على مستوى قارة أوروبا. وقد سجلت الدولة المطلة على بحر البلطيق، التى يبلغ عدد سكانها 3ر1مليون نسمة، حتى الآن ما يقرب من 62 ألف حالة إصابة مؤكدة و567 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس المميت.