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قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم تسريع حملات التلقيح ضد كورونا

بروكسل - د ب أ:
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 12:57 م | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 12:57 م

يجري قادة الاتحاد الأوروبي محادثات، اليوم الخميس، يبحثون خلالها سبل تسريع حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، حيث تعد دول الاتحاد الـ27 متخلفة عن دول رائدة في هذا الأمر مثل إسرائيل وبريطانيا.

وبحسب مسودة بيان، اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإنه من المقرر أن يتعهد رؤساء الدول والحكومات بالإسراع بشكل عاجل في ترخيص اللقاحات وإنتاجها وتوزيعها، فضلا عن عمليات التلقيح.

وتظهر المسودة أن الدول الأعضاء ستلقي بثقلها لدعم الجهود الأخيرة للمفوضية الأوروبية للتعاون مع الصناعة ومعالجة التعقيدات، بعد أسابيع من التوترات مع شركات الأدوية بشأن عمليات التسليم.

كما سيتم بحث موضوعين آخرين أكثر إثارة للجدل داخل التكتل، هما الإغلاقات الحدودية واعتبار شهادات التطعيم الأساس لحق السفر.

وانتقدت المفوضية الأوروبية مؤخرا ألمانيا وبلجيكا والمجر والدنمارك والسويد وفنلندا لإغلاقها الحدود أمام الجيران ضمن منطقة التحرك الحرة في الاتحاد الأوروبي في محاولة للحد من انتشار الطفرات الجديدة لكورونا.

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