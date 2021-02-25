جنوب إفريقيا تسجل نحو 4 آلاف حالة إعادة إصابة بفيروس كورونا



صرح باري شوب، رئيس اللجنة الاستشارية الوزارية لشؤون اللقاحات في جنوب إفريقيا، بأنه تم تسجيل نحو 4 آلاف حالة إعادة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن المسؤول قوله في ندوة عبر الإنترنت أمس الأربعاء: "ربما يرجع هذا إلى حد كبير إلى سلالة الفيروس التي تم رصدها لأول مرة في جنوب إفريقيا".



وتم التعرف على المتحور في البلاد العام الماضي وأصبح هو السلالة السائدة من كورونا في جنوب إفريقيا.



ومع تسجيل أكثر من 1.5 مليون إصابة معروفة بفيروس كورونا ونحو 50 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، فإن جنوب إفريقيا هي أكثر البلدان تضررا في القارة.



وتخطط حكومة جنوب إفريقيا لنشر نتائج دراسة حول قابلية انتقال المتغير قريبا، وما إذا كان يمكن أن يتسبب في إعادة العدوى وما إذا كان يسبب مرضا أكثر خطورة. وتم تأجيل جلسة إحاطة كانت مقررة اليوم.