 جنوب إفريقيا تسجل نحو 4 آلاف حالة إعادة إصابة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الخميس 25 فبراير 2021 11:47 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

جنوب إفريقيا تسجل نحو 4 آلاف حالة إعادة إصابة بفيروس كورونا

جوهانسبرج - د ب أ:
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 10:48 ص | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 10:48 ص

صرح باري شوب، رئيس اللجنة الاستشارية الوزارية لشؤون اللقاحات في جنوب إفريقيا، بأنه تم تسجيل نحو 4 آلاف حالة إعادة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس عن المسؤول قوله في ندوة عبر الإنترنت أمس الأربعاء: "ربما يرجع هذا إلى حد كبير إلى سلالة الفيروس التي تم رصدها لأول مرة في جنوب إفريقيا".

وتم التعرف على المتحور في البلاد العام الماضي وأصبح هو السلالة السائدة من كورونا في جنوب إفريقيا.

ومع تسجيل أكثر من 1.5 مليون إصابة معروفة بفيروس كورونا ونحو 50 ألف حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، فإن جنوب إفريقيا هي أكثر البلدان تضررا في القارة.

وتخطط حكومة جنوب إفريقيا لنشر نتائج دراسة حول قابلية انتقال المتغير قريبا، وما إذا كان يمكن أن يتسبب في إعادة العدوى وما إذا كان يسبب مرضا أكثر خطورة. وتم تأجيل جلسة إحاطة كانت مقررة اليوم.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك