تشييع جثامين 5 أطفال من ضحايا مركب بحيرة مريوط بالإسكندرية

شيع المئات من المواطنين، مساء الأربعاء، جنازة أخر 5 من ضحايا حادث المركب الغارق في بحيرة مريوط، إلى مثواهم الأخير، في مقابر العائلة، بنجع المطيردي، غربي الإسكندرية، بعد أن أدوا صلاة الجنازة على الجثامين، وسط حالة من الحزن والأسى التي ارتسمت على وجوه المشيعين.

وصرحت نيابة ثانٍ العامرية في الإسكندرية، بإشراف المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية، مساء اليوم الأربعاء، بتسليم جثامين أخر 4 أطفال "تؤمتان، وطفلة، وطفل"، غرقوا بحادث غرق مركب في بحيرة مريوط، وتم انتشالهم عصرًا، لذويهم لمواراتهم الثرى، وذلك عقب توقيع الكشف الطبي عليهم بالمناظرة، مع استعجال التقارير الطبي الخاص بحالتهم التي فارقوا الحياة عليها، مع إفادتها بتحريات المباحث النهائية حول ملابسات الواقعة.

والضحايا الـ5 الذين تم انتشالهم منذ فجر اليوم هم: كل من "حنين جودة، 14 عاما، ونصر حمودة جابر، 4 أعوام، وشقيقه، يوسف حمودة جابر، 5 أعوام، ورانسي محمد شحاته، عامين، وشيماء سعيد، 16 عاما".

وكانت، فرق الانقاذ النهري، في الإسكندرية، بالتنسيق مع غواصين متطوعين، من عدة محافظات تمكنت من انتشال أخر الضحايا المفقودين من أعماق مياه بحيرة مريوط، التي تتراوح ما بين 3 إلى 8 أمتار، وشهدت حادث غرق مركب تقل 20 شخصا من أسرتين متقاربتين، ليصبح بذلك إجمالي الضحايا إلى 14 شخصًا، بينهم 10 أطفال، وإصابة 5 أخرين، ونجاة صاحب المركب.

وأدى أهالي نجع مطيرد، الكائن في منطقة الهوارية، غربي الإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، صلاة الجنازة، في المسجد الأحمر، على 9 من ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط، بمشاركة جميع القبائل، الذين انتظروا الجثامين لمؤازرة قبيلة العزايم، وسط حالة من الحزن الشديد، حيث وصولتهم الجثامين مساءً، وودعوهم إلى مثواهم الأخير.

وكشفت التحقيقات، التي تجريها نيابة ثانٍ العامرية، حول الحادث، الذي وقع بالقرب من نجع الهوارية، في أحواض الاستزراع السمكي، المليئة بالأعمدة الخشبية "غرزات" التي تستخدم في تثبت الشباك، أن المركب الغارق يشبه "اللنش" فهو أكبر حجما قليلًا من "الفلوكة"، ومصنوع من الخشب و"الفايبر"، وبه كسر بالطول، أسفل القاع، وآخر في جانبه، وكان يستقله جميع الضحايا المنتمين لأسرتين، قاصدين رحلة ترفيهية بإحدى الجزر، داخل بحيرة مريوط، وتسبب ثقل حمولتهم مع شدة الرياح أثناء العودة في غرقها بهم.