الأمم المتحدة: حياة كريمة إحدى شركائنا وتطابق أهداف التنمية المتسدامة

أكدت الأمم المتحدة أن مبادرة "حياة كريمة" ساهمت فى التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا من خلال تحسين مستويات الاوضاع المعيشية للجماعات الاكثر احتياجا، فى الوقت الذى ساهمت فيه أيضا فى توفير فرص العمل من خلال تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت الأمم المتحدة، فى تقرير لها، أن أهداف تلك المبادرة يتم تنفيذها من خلال توفير السكن المناسب، والخدمات التعليمية والطبية، وإنشاء مشروعات صغيرة للفئات الاكثر احتياجا ، وتوفير مساعدات عينية للعائلات الاكثر احتياجا.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أقر مبادرة حياة كريمة التى تستهدف بشكل رئيسى تحسين مستوى المعيشة باكثر المجتمعات الريفية فقرا فى اطار استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، من خلال تقليص الفقر المتعدد الابعاد ومعدلات البطالة.

وترتكز المبادرة على أربع دعائم أولها تحسين مستويات المعيشية والاستثمار فى رأسمال البشرى، وثانيها، تطوير خدمات البنية التحتية، وثالثا رفع مستوى جودة خدمات التنمية البشرية

ورابعا، تعزيز التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تزويد القرى الاكثر فقرا بالخدمات الأساسية كالصحة التعليم والمياه النظيفة والصرف.

وتم اطلاق المرحلة الاولى من المبادرة فى يناير 2019 لتستهدف 375 قرية فى جميع انحاء مصر ، ومع إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة فى يناير 2021 زاد عدد القرى المستهدفة الى 1500 قرية لتصل نسبة المنتفعين من تلك المبادرة نحو عشرين بالمائة من إجمالى عدد سكان مصر.

وأشارت الامم المتحدة إلى أن المبادرة جاءت بمثابة تأكيد على تصميم الدولة على تنفيذ نهج التخطيط التشاركى من خلال ادماج المواطنين فى مرحلة تحديد الاحتياجات مع مشاركة الحكومة والمجتمع المدنى فى تنفيذ عملية التنفيذ والمتابعة.