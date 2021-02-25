قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الضهر العقاري، إن رسوم التصرفات العقارية المقدرة بـ2.5% من قيمة التصرف كثيرة، مناشدًا الدولة تخفيض هذه النسبة.

وأيد ياقوت، في لقاء ببرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، أن الملكية الميراثية لا يمكن أن يُستحق عنها تصرفات ضريبة عقارية، نظرًا لأنه لم تُجرى عملية بيع أو شراء في هذه الحالة.

وأضاف أن تسجيل الوحدات في الشهر العقاري يؤدي إلى ارتفاع مستوى الوحدات وقيمتها، إضافة إلى ضمان واستقرار الملكية للمالك وأسرته، وكذا حصوله على ضمانة عقارية يمكن استخدامها في أي وقت.

وأوضح أن التقدم بتسجيل الوحدة في الشهر العقاري لا يؤثر على حركة البيع والشراء، معقبًا: «العقد المسجل وجوده في البيت بمثابة فلوس متشالة»، بحسب تعبيره.





