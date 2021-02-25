 طرح تذاكر بطولة قطر المفتوحة للتنس بأعداد محدودة بسبب كورونا - بوابة الشروق
الخميس 25 فبراير 2021 11:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

طرح تذاكر بطولة قطر المفتوحة للتنس بأعداد محدودة بسبب كورونا

د ب أ
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 11:08 ص | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 11:08 ص

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة قطر توتال المفتوحة للسيدات لعام 2021 للتنس طرح تذاكر البطولة للبيع عبر شبكة الإنترنت بدءا من أمس الأربعاء.

وستقام النسخة الـ 19 من بطولة قطر توتال المفتوحة في الفترة من 1 إلى 6 مارس المقبل على ملاعب مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش في الدوحة بمشاركة عدد كبير من اللاعبات المصنفات على العالم.

وستكون التذاكر محدودة تماشياً مع تدابير الصحة والسلامة المعمول بها لضمان سلامة جميع المشاركين والجماهير بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال سعد المهندي مدير البطولة في تصريحات صحفية : "يسعدنا أن نبدأ في بيع تذاكر نسخة هذا العام من بطولة قطر توتال المفتوحة، ونحن على ثقة بأن البطولة ستكون مثيرة كما كانت دائمًا وذلك في ظل مشاركة أفضل نجمات التنس في العالم مجددا بما سيمكن الجماهير من مشاهدة مباريات قوية".

ويشارك في البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألفا و530 دولارًا ، 32 لاعبة، في فئة الفردي و16 فريقًا في الزوجي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك