الصحة اليمنية تحذر من موجة ثانية لفيروس كورونا

حذرت وزارة الصحة اليمنية من انتشار موجة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد 19)، بعد تزايد تسجيل الإصابات في عدد من المحافظات خلال الأيام الماضية.

ووجهت الوزارة، في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، المستشفيات برفع الجاهزية للاستعداد لمواجهة موجة ثانية محتملة من فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات لمنع انتشاره، وذلك بعد تزايد عدد الإصابات المسجلة.

وقال البيان الذي وجهه وزير الصحة قاسم بحيبح لمديري مكاتب الصحة في المحافظات، إنه نظرا للتزايد الملحوظ في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية في عدد من المحافظات، يتم رفع الجاهزية في كافة المرافق الصحية ومراكز العزل.

كما أكد البيان ضرورة الحرص على رفع الجاهزية في جميع المرافق الصحية ومراكز العزل واتخاذ جملة من التدابير الصحية اللازمة لمنع انتشار الفيروس.

وكانت لجنة الطوارئ الحكومية، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

يذكر أنه ارتفع عدد حالات الإصابة في مناطق الحكومة الشرعية إلى 2221 حالة منها 624 حالة وفاة و1433 حالة تعاف، فيما لا تزال ميليشيا الحوثي تنتهج سياسة التعتيم والتكتم عن التصريح بوجود أية حالات اشتباه أو إصابة في مناطق سيطرتها.

ومن المتوقع أن يتسلم اليمن أول شحنة لقاحات ضد فيروس كورونا تشمل 2.3 مليون جرعة عبر برنامج كوفاكس بحلول مارس المقبل، وفق تصريحات رسمية.