الدواء المصرية: تداول المستحضرات يعتمد على التسجيل تحت إشراف الهيئة

قال الدكتور محمود ياسين، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن الصورة الطبيعية لتداول المستحضرات في مصر تعتمد على ضرورة التسجيل تحت إشراف الهيئة.

وأضاف ياسين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأربعاء، أن «الظروف الطارئة تجعل الهيئة تسير في طريق قصر في الوقت بصورة قانونية تحت إشراف المؤسسات الصحية».

وذكر أن الهيئة تعتبر رخصة الاستخدام الطارئ إجراء استثنائي يتم ففط في حالات الطوارئ العالمية، لتوفير مستحضرات صيدلية أو حيوية بغرض علاجي أو وقائي، مشيرًا إلى وجود إدارات معنية للمستحضرات الحيوية تنظر في الملفات وتقيم محتواها.

وأكد أن جميع التجارب التي تتم على المستحضر غرضها التوصل في النناية إلى التأكد من مأمونية وجودة وفعالية المستحضر.

وأعلنت هيئة الدواء المصرية، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي “سبوتنيك V” و “استرازينيكا / AZD 1222″ المستورد من كوريا الجنوبية، وذلك بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقًا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.