محافظ الدقهلية: تنفيذ مشروعات تطوير مركز شربين السبت المقبل

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن مبادرة حياة كريمة تستهدف توصيل الخدمات لكل قرى الريف المصري، موضحًا أن المرحلة الأولى استهدف تطوير قرية بمركز المطرية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن المشروع القومي لتطوير قرى الريف يستهدف مركز شربين بالمحافظة، ذاكرًا أنه سيتم رصف الطرق الرابطة بين قرى المركز والتي يبلغ طولها 400 كيلومتر.



وأكد على بدء تنفيذ مشروعات التطوير في مركز شربين السبت المقبل، مفيدًا بأن الفترة الماضية كان يتم فيها إعداد دراسات ميدانية وعقد جلسات حوار مع المواطنين لمعرفة طلباتهم.



وأشار إلى إنشاء 6 محطات معالجة مياه بالمركز، إضافة إلى إحلال وتجديد 19 آخرين، مضيفًا أنه سيتم إنشاء 48 كوبري على الترع بقرى المركز المستهدف بالتطوير، فضلًا عن تدشين مشروع تبطين الترع.



وأوضح أنه سيتم رفع كفاءة 26 وحدة صحية وتجهيزها استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، مشيرًا إلى إنشاء 11 مدرسة جديدة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية، و26 ملعب ومركز شباب.



وذكر أنه سيتم إحلال وتجديد وتوسيع بعض محطات مياه الشرب، ورفع كفاءة 26 منزلًا بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتًا إلى تكلفة المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف بالمحافظة والتي تبلغ 3 مليار جنيه.