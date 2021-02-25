 محافظ الدقهلية يدشن مبادرة الجمع المنزلي للقمامة بالمنصورة كمرحلة أولى - بوابة الشروق
الخميس 25 فبراير 2021 3:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:

النتـائـج تصويت

محافظ الدقهلية يدشن مبادرة الجمع المنزلي للقمامة بالمنصورة كمرحلة أولى

نعمان سمير
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 3:46 م | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 3:46 م

دشن أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، مبادرة جديدة للجمع المنزلي للقمامة من العمارات والوحدات السكنية.

وقد أوضح المحافظ، أن إطلاق تلك المبادرة جاء بالتشاور مع نواب البرلمان وبمشاركة المجلس القومي للمرأة فرع الدقهلية، وجمعية رسالة بالمنصورة، كأحد مؤسسات المجتمع المدنى بالدقهلية.

وأضاف المحافظ، أنه تقرر بدء المرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة في مدينة المنصورة.

وأهدى المحافظ، 50 صندوقا لجمع القمامة و50 كيلو من الأكياس المخصصة للجمع المنزلي لبدء العمل فورا في تنفيذ المبادرة بمدينة المنصورة بمشاركة جمعية رسالة بالدقهلية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك