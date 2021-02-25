قال حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن مصر تشهد طفرة كبيرة في البنية التحتية بشكل عام منذ عام 2014، مشيرًا إلى إصرار القيادة السياسية على تنفيذ الرؤية التي وضعتها.



وأضاف مصطفى، في لقاء ببرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن الرؤية الخاصة بالطرق والكباري خرجت في بعض الصور، منها شبكة الطرق القومية، ومحاور النيل، والطرق الرئيسية التي تربط بين المحافظات، والخطة الطموحة الخاصة بكباري المزلقانات.



وذكر أن كل محور من هذه المحاور حظي باهتمام شديد من قبل القيادة السياسية، متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكامل الوزير، زير النقل والمواصلات، مضيفًا أن الخطة القومية لتطوير الطرق بدأت بثلاث مراحل، بتكلفة 175 مليار جنيه.



وأوضح رئيس هيئة الطرق والكباري، أن هذه المشروعات لها مردود مباشر على المواطن، إذ يشعر بها الناس بسرعة، إضافة إلى العائد الاقتصادي الكبير منها.





