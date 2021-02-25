قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن هناك تخطيطًا متكاملًا لكل أنشطة الوزارة، مشيرًا إلى المهام المختلفة لـ«النقل».

وأضاف الوزير، في لقاء ببرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن مصر كان لديها نقل نهري جيد منذ 40 عامًا، ذاكرًا أن الدولة كانت تستغل ذلك حتى فترة قريبة، لكنه أُهمل رغم أن هذه الوسيلة رخيصة وغير ملوثة للبيئة.

وتابع: «نعيد نشاط النقل النهري مرة أخرى، وذلك من خلال عدة عوامل كبيرة، بتكريك وتعميق المجرى الملاحي»، مضيفًا أنه يتم إعادة صياغة جميع «أهوسة المالح» الموجودة على نهر النيل والترع، ورفع كفاءتها.

وأوضح أن ترعة النوبارية الملاحية، تصل إلى البحر المتوسط، وتربط ميناء الإسكندرية بكل أنحاء الجمهورية بالنقل النهري، متابعًا: «نطور الهويس المالح الكبير والصغير، ونرفع الكباري العلوية بها».

وتفقد كامل الوزير، وزير النقل، منذ أيام، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات بالوجه القبلي، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.