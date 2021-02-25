قال عمر مروان، وزير العدل، إن فترة وجوده في المنزل منحته الفرصة للاطلاع على وسائل الإعلام، والاستماع إلى آراء عديد من النواب، بشأن موضوع تسجيل الوحدات في الشهر العقاري.



وطمأن مروان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار»، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، المواطنين، قائلًا: «لا تستمعوا إلى أي شائعات أو دعوات مغرضة، كلنا نعمل من أجل السادة المواطنين ولا يمكن أن نرى شيئًا يجهدهم ونصمت، بل سنظل معهم حتى نيسر كل الأمور لهم».



وأضاف أن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي، مهامها تيسير تطبيق المادة الخاصة بالتسجيل في الشهر العقاري على المواطنين، ذاكرًا أن الجدل حول المبالغ المالية المترتبة على التسجيل به كم كبير من المبالغات والتهويل.



وأوضح أن هناك حالات لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية، وأخرى لا تخضع للـ1% الخاص بالمحامين، مؤكدًا أن المغرضين استغلوا الأمر وهولوا من حجم المبالغ المالية، والتي لا تبلغ الـ3%.



وأثيرت حالة من الجدل في الشارع المصري، بعد تعديل قانون تسجيل الشقق بالشهر العقاري، والمقرر العمل به في 6 مارس المقبل، والذي ألزم ملاك العقارات بتسجيل ممتلكاتهم في الشهر العقاري كشرط لتوصيل المرافق والخدمات، وذلك مقابل رسوم حددها المشرع وفق مساحات الوحدات.