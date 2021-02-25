عضو العليا للفيروسات: وجود لقاحات مختلفة يعطي فرصة لمنح كل شخص التطعيم المناسب

قال عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن وجود ترخيص لأربعة لقاحات مختلفة يعطي فرصة لمنح كل شخص التطعيم المناسب له.

وأكد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن هذا التعدد يعطي الحرية في الحركة والاختيار، إذ يتم منح كل شخص اللقاح الذي يحتاجه.

وأضاف أن تلقي الناس للتطعيم مع وفرة أنواع وكميات مختلفة من اللقاحات يؤدي للوصول إلى ما يعرف بالمناعة المجتمعية، ما يقلل أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.

وأوضح أن كل الشركات المصنعة للقاحات كورونا لم تعطي إجابة واضحة عن مدة فعالية اللقاح حتى الآن، لكنها تصل إلى ثلاثة أشهر كحد أدنى، كأي أجسام مناعية تأتي من المرض.