مرسى مطروح: تطهير وتعقيم لجان امتحانات بمعظم المدارس لمواجهة انتشار كورونا

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، إنه تم تطهير عدد من المدارس استعدادات لامتحانات العام الدراسي الأول تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمطروح، ضمن خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأكد رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، استمرار الجهود في تعقيم وتطهير أماكن تجمعات المواطنين بمكاتب البريد والسنترال والمنشآت الشرطية ومجمع المحاكم، والمصالح الحكومية والمواقف ومحطات القطار.



يأتي ذلك في إطار خطة المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي التنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا بنطاق المدينة.