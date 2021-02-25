مفوضية اللاجئين: خفر السواحل الهندي يساعد الروهينجا في عرض البحر



قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، إن خفر السواحل الهندي ساعد زورقا محملا بمسلمي الروهينجا بالطعام والماء والدواء بعد العثور على اللاجئين وقد ضلوا طريقهم في بحر أندامان.



وقالت كاترين ستوبرفيلد، المتحدثة باسم المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: "نحن نفهم أن خفر السواحل الهندي قدم بالفعل الغذاء والمياه وبعض الرعاية الطبية يوم الاثنين".



وصرحت المتحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن عدد اللاجئين لم يعرف بعد، في إشارة إلى الرد الهندي على طلب الوكالة الأممية إرسال مهمة بحث في البحر.