 مفوضية اللاجئين: خفر السواحل الهندي يساعد الروهينجا في عرض البحر - بوابة الشروق
الخميس 25 فبراير 2021 3:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

مفوضية اللاجئين: خفر السواحل الهندي يساعد الروهينجا في عرض البحر

(د ب أ)
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 2:41 م | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 2:41 م

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، إن خفر السواحل الهندي ساعد زورقا محملا بمسلمي الروهينجا بالطعام والماء والدواء بعد العثور على اللاجئين وقد ضلوا طريقهم في بحر أندامان.

وقالت كاترين ستوبرفيلد، المتحدثة باسم المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ: "نحن نفهم أن خفر السواحل الهندي قدم بالفعل الغذاء والمياه وبعض الرعاية الطبية يوم الاثنين".

وصرحت المتحدثة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن عدد اللاجئين لم يعرف بعد، في إشارة إلى الرد الهندي على طلب الوكالة الأممية إرسال مهمة بحث في البحر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك