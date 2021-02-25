الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن ترحيل ماليزيا الجماعي لمواطني ميانمار

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن قلقه بشأن ترحيل ماليزيا الجماعي هذا الأسبوع لمواطني ميانمار.

وقال الاتحاد الأوروبي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، "إنه يأسف بشدة لتحرك السلطات الماليزية للمضي قدما في الترحيل على الرغم من أمر المحكمة بمنع ذلك، كما أعرب عن قلقه من استخدام السفن البحرية".

وذكر متحدث باسم الاتحاد الأوروبي "كنا نتوقع أن تحترم السلطات الماليزية قرار المحكمة، ونؤكد أهمية احترام القانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية"، موضحا أن الاتحاد حث ماليزيا في وقت سابق على التخلي عن الخطة.

وكانت ماليزيا أعادت، يوم الثلاثاء الماضي، 1086 مواطنا من ميانمار على متن ثلاث سفن تابعة للبحرية أرسلتها ميانمار، في خطوة قالت جماعات حقوقية إنها قد تعرض حياة المرحلين للخطر.