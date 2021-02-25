الملاحة البحرية للنيابة: لم نصدر تراخيص لمركب بحيرة مريوط الغارق

أفادت هيئة الثروة السمكية، وإدارة التفتيش البحري، التابع لهيئة السلامة الملاحة البحرية، نيابة ثانٍ العامرية في الإسكندرية، ردًا على مخاطبتها، اليوم الخميس، بعدم صدور تراخيص للمركب الغارق في بحيرة مريوط، سواء بالإبحار أو الصيد في مكان الحادث الذي وقع مساء الاثنين، وأسفر عن مصرع 14 وإصابة 6 آخرين.

ويأتي ذلك فيما شيع المئات من المواطنين، مساء أمس الأربعاء، جنازة آخر 5 من ضحايا المركب، إلى مثواهم الأخير، في مقابر العائلة، بنجع المطيردي، غربي المحافظة، بعد أن أدوا صلاة الجنازة على الجثامين، وسط حالة من الحزن التي ارتسمت على وجوه المشيعين.

وجاء تشييع الجثامين عقب تصريح النيابة، بإشراف المحامي العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية، بتسليم جثامين آخر 5 أطفال "تؤمان، و3 إناث"، لذويهم لمواراتهم الثري، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم بالمناظرة، واستعجال التقارير الطبي الخاص بحالتهم التي فارقوا الحياة عليها، مع إفادتها بتحريات المباحث النهائية حول ملابسات الواقعة.

والضحايا الـ5 الذين تم انتشالهم أمس هم: "نصر حمودة جابر، 4 أعوام، وشقيقه يوسف حمودة جابر، 5 أعوام، وحنين جودة، 14 عاما، ورانسي محمد شحاته، عامين، وشيماء سعيد، 16 عاما".

وكانت فرق الإنقاذ النهري في الإسكندرية، بالتنسيق مع غواصين متطوعين من عدة محافظات، تمكنوا من انتشال آخر الضحايا من أعماق البحيرة، التي تتراوح أعماقها ما بين 3 إلى 8 أمتار، وشهدت حادث غرق مركب تقل 20 شخصا من أسرتين متقاربتين.

وسبق وأدى أهالي نجع مطيريد، الكائن في منطقة الهوارية غربًا، مساء الثلاثاء، صلاة الجنازة، في المسجد الأحمر، على 9 من ضحايا المركب، بمشاركة جمع غفير من القبائل، الذين انتظروا الجثامين لمؤازرة قبيلة العزايم، وسط حالة من الحزن، وودعوهم إلى مثواهم الأخير.

وكشفت التحقيقات، التي تجريها النيابة حول الحادث، الذي وقع في أحواض الاستزراع السمكي، المليئة بالأعمدة الخشبية "غرزات" التي تستخدم في تثبت الشباك، أن المركب الغارق يشبه "اللنش" فهو أكبر حجما قليلًا من "الفلوكة"، ومصنوع من الخشب و"الفايبر"، وبه كسر بالطول، أسفل القاع وآخر في جانبه.

يذكر أن المركب كان يستقله جميع الضحايا المنتمين لأسرتين، من عائلة واحدة؛ قاصدين رحلة ترفيهية على سطح إحدى الجزر، داخل بحيرة مريوط، وتسبب ثقل الحمولة مع شدة الرياح "أثناء العودة" في غرقه بهم.