تغطية طرح سندات اليورو الحكومية السعودية 3 مرات

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للاكتتاب في إصداره الدولي الثاني للسندات بعملة اليورو ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

ووصلت القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب أكثر من 5 مليارات يورو، بمعدل تغطية يبلغ أكثر من 3 مرات حجم الطرح البالغ 1.5 مليار يورو.

يذكر أن الطرح الأخير مقسم على شريحتين، الأولى بقيمة مليار يورو لسندات مدتها 3 سنوات استحقاق عام 2024 بعائد سلبي يبلغ 0.06%، والثانية بقيمة نصف مليار يورو لسندات مدتها 9 سنوات استحقاق عام 2030 بعائد أقل من 1%.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن وزير المالية الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجدعان القول إن "الإصدار المقوّم باليورو يأتي في إطار جهود المركز الوطني لإدارة الدين في تأمين احتياجات المملكة من التمويل وفق مستهدفات السياسة المالية واستراتيجية الدين العام".

وأشار إلى أن المركز استغل فرصة الدخول لسوق اليورو (ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي) بإصدار أدوات دين بعائد سلبي، ليكون أكبر شريحة أُصدرت بالسالب خارج دول الاتحاد الأوروبي، كما عكست الطلبات العالية على الإصدار قوة المملكة العربية السعودية بتمكنها من دخول أسواق مختلفة دون التأثير على أسعار الدين على المدى البعيد.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، أن الإصدار المقوم بعملة اليورو يُعد ثاني إصدار استراتيجي لتعزيز استدامة وصول المملكة للأسواق الأوروبية، لافتاً إلى أن هذا الإصدار هو الأكبر على الإطلاق من الإصدارات التي تم تسعيرها بعائد سلبي، كما يُعد ثاني أكبر عائد سلبي تم تحقيقه مقارنة بدول الأسواق الناشئة بعملة اليورو.