هيئة فاتف تبقي باكستان على قائمة مراقبة تمويل الإرهاب

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قالت هيئة عالمية لمكافحة غسل الأموال اليوم الخميس، إن باكستان ستظل على القائمة الخاصة بمراقبة تمويل الإرهاب إلى أن تنفذ بالكامل مجموعة من المبادئ التوجيهية الوقائية.

وأشادت مجموعة المهام الخاصة للعمل المالي "فاتف"، وهى منظمة حكومية دولية مقرها باريس، بباكستان للتقدم الذى أحرزته فى 24 توصية من بين 27 توصية ، بيد أنها قالت إنه يتعين عليها أيضا تنفيذ باقي التوصيات لتخرج مما تسمى بالقائمة الرمادية.

وستستعرض الهيئة مرة أخرى التقدم الذي أحرزته باكستان في اجتماع من المقرر عقده في يونيو المقبل.

وقال رئيس فرقة العمل ماركوس بالييه فى ختام اجتماع افتراضي في باريس " إنني اعترف مرة أخرى بالتقدم الذي أحرزته باكستان ، بيد أنني أحث بشدة على استكمال خطة العمل" .

وقالت الهيئة إن تنفيذ باكستان لـ 24 نقطة يشير إلى إحراز تقدم منذ المراجعة الأخيرة في أكتوبر الماضي عندما نفذت إسلام أباد 21 توصية.