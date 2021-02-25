المالية: المشتري يتحمل ضريبة التصرفات العقارية حال وفاة البائع

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن البائع يتحمل ضريبة التصرفات العقارية ويسدد ثمنها، لافتًا إلى أن المشتري يتحمل الضريبة حال وفاة البائع.



وأضاف محروس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أن ضريبة التصرفات العقارية ليست جديدة وتقرر قيمتها بواقع 2.5% من قيمة العقار، مؤكدًا أنها تُدفع من الأشخاص الطبيعيين.



وذكر أن الضريبة لم تكن إلزامية إلا عند الإشهار والتوثيق حتى تاريخ 18 مايو 2013، قائلًا إن الضريبة أصبحت مستحقة من واقع تحرير العقد الابتدائي، بعد هذا التاريخ وفقًا للقانون.



وناشد مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية الحصول على إيصال سداد الضريبة العقارية من البائع، قبل سداد مبلغ الوحدة كاملًا، قائلًا إن المواطن عليه رفع دعوى أمام القضاء الإداري، حال تعنت البائع في سداد قيمة الضريبة.



وتابع: «لا يجوز تكليف أحد بأداء الضريبة إلا بالقانون، ومن أجل سرعة التسجيل فالمواطن عليه السداد ورفع دعوى أمام القضاء الإداري للحصول على القيمة من البائع»، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ أحكام القانون بكل دقة وعناية.