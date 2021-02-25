النقل الأمريكية تطالب بتحسين رقابة إدارة الطيران الاتحادية على الطائرات الجديدة

دعا تقرير لوزارة النقل الأمريكية، إلى إدخال تحسينات على إجراءات رقابة إدارة الطيران الاتحادية على الطائرات الجديدة.

جاء هذا التقرير في أعقاب تحقيقات بشأن حادثي تحطم طائرتين طراز بوينج 737 ماكس في أكتوبر 2018 ومارس 2019 مما أسفر عن مقتل المئات.

وكان 346 شخصا لقوا حتفهم في الحادثين، الأول في إندونيسيا والثاني في إثيوبيا، مما أدى إلى صدور قرار من سلطات الطيران في العالم بوقف تشغيل هذا الطراز لحين إدخال تحسينات عليه.

ويعتقد أن السبب الرئيسي في حادثي تحطم الطائرتين كان خللا في برنامج الكمبيوتر المسؤول عن التحكم في الطائرة والذي قرر بصورة خاطئة توجيه الطائرة نحو الأرض. ولم يتمكن الطيارون من استعادة السيطرة على الطائرتين وإلغاء عمل البرنامج.

وذكر التقرير الأمريكي الصادر أمس الأربعاء أنه رغم الإصلاحات، مازالت الوزارة ترى نقاط ضعف في إجراءات إدارة الطيران الاتحادية لمنح شهادة التحليق لأي طائرة جديدة. ودعت الوزارة إلى تعزيز الرقابة على شركات صناعة الطائرات.

وبحسب التقرير، لا تعالج قواعد إصدار الشهادات في إدارة الطيران الاتحادية بصورة مناسبة التقنيات الجديدة التي يتم إضافتها إلى الطرز الحالية من الطائرات.

والأمر الثاني هو أن إدارة الطيران لم تصل إلى فهم كامل لتقييمات سلامة الأداء في برنامج التحكم الإلكتروني في طائرات بوينج حتى وقوع حادث التحطم الأول.

وقال التقرير إن "فجوات الاتصال أعاقت فعالية عملية إصدار الشهادات" للطائرات الجديدة، مضيفا أن مهندسي إدارة الطيران الموجودين في شركة بوينج بهدف الرقابة واجهوا "تحديات في تحقيق التوازن بين مسؤوليات إصدار الشهادات والرقابة على خطوات التصنيع".

ويتضمن التقرير 14 انتقادا، تستوجب تحسين الإشراف، مشيرًا إلى أنه يجب الإفصاح في المستقبل عندما يقوم موظفو بوينج بتنفيذ مهام إدارة الطيران الاتحادية بأنفسهم.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها وافقت على جميع التوصيات الـ14 "وقدمت الإجراءات المناسبة وتواريخ الإنجاز المخطط لها".