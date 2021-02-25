الأمم المتحدة تجدد الدعوة لوقف فوري للعنف في مأرب وبقية أنحاء اليمن

دعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري للعنف في مأرب وبقية أنحاء اليمن.

أشار المسئول الأممي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، إلى نزوح نحو 8 آلاف شخص في محافظة مأرب اليمنية خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تصاعد الأعمال العدائية، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.

وقال دوجاريك "نشجع جميع الأطراف في اليمن على مضاعفة جهودها لدعم عمل المبعوث الأممي مارتن جريفيث في تحقيق حل سياسي ووقف لإطلاق النار في عموم البلاد في أسرع وقت ممكن".

وأضاف أن حالات النزوح في مأرب تزيد من الاحتياجات الإنسانية في المحافظة، لافتا إلى أنه شكل النزوح إلى مأرب وداخلها ثلثي مجموع حالات النزوح في اليمن خلال العام الماضي.

وأوضح دوجاريك "نحن وشركاؤنا في المجال الإنساني نعمل على زيادة الدعم والتخطيط، وتحصل الأسر التي نزحت حديثا على الطعام ومستلزمات النظافة والرعاية الصحية وغيرها من المساعدات. ومع ذلك فإن تفاقم الوضع يمكن أن يطغى بسرعة على القدرات الحالية ويجبر مئات الآلاف على الفرار".