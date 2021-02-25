الحكومة السورية تبدأ الأسبوع القادم توزيع لقاحات كورونا بعد تلقي كمية من دولة صديقة

أعلن حسن الغباش وزير الصحة بالحكومة السورية، اليوم الخميس، أن وزارة الصحة ستبدأ الأسبوع القادم توزيع لقاحات مضادة لكورونا على الكوادر الصحية.

ونقلت وكالة أنباء "سانا" الحكومية السورية عن الغباش القول إنه بعد تلقي الوزارة كمية من اللقاحات "من دولة صديقة" سيتم البدء بتطعيم الكادر الصحي، على أن تكون البداية بالعاملين في مراكز العزل، مع أولوية للفئة العمرية الأكبر وطبيعة العمل.

ولم يذكر الوزير اسم اللقاحات، إلا أنه قال إنها تمت الموافقة عليها من الجهات المعنية وتم استخدامها في بعض الدول، وأثبتت فعاليتها بالوقاية من المرض بنسب عالية.

وكانت إسرائيل وسوريا قد نفتا قبل أيام صحة تقرير أشار إلى أن إسرائيل ستقوم بتوفير لقاحات لسوريا في إطار صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين تم التوصل إليها بوساطة روسية.