مدير آثار الإسكندرية يتفقد قصر الأميرة فاطمة حيدر للاطمئنان على حالة المبنى

تفقد مدير عام آثار الإسكندرية محمد متولى، اليوم الأربعاء، مبنى قصر الأميرة فاطمة حيدر "متحف المجوهرات الملكية"، للاطمئنان على حالة المبنى الأثرى المسجل ضمن عداد الآثار الإسلامية بمنطقة آثار الإسكندرية بالقرار رقم 3884 لسنة 1999، بحضور صفاء فاروق مدير عام متحف المجوهرات ، وسامية عطية مديرعام ترميم الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية وعدد كبير من الأثريين من إدارات الآثار الإسلامية والترميم والمتاحف.

وقال متولى إن القصر يرجع لعصر الأسرة العلوية وأشرف على بناء القصر المهندس الإيطالي أنطونيو لاشياك بني القصر على طراز عصر النهضة في الفترة من 1919 وحتى 1925 ويتكون من جناح شرقي وآخر غربي بينهما ممر مسقوف وهو يعد تحفة معمارية رائعة واستغل القصر للإقامة الصيفية لأسرة النبيلة فاطمة الزهراء وحتى 1952 يقع المتحف 28 ش يحي باشا زيزينيا جليم.