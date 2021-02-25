 محافظة النجف العراقية تسجل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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محافظة النجف العراقية تسجل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 3:10 م | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 3:10 م

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف العراقية تسجيل 586 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المحافظة منذ بدء انتشار الوباء إلى 31 ألفًا و496 إصابة.

وأوضحت الدائرة، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الخميس، أنه تم إجراء 2249 فحصًا مختبريًا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة (PCR)، وثبت إصابة 586 منهم، مشيرة إلى أن 14 إصابة من بين الإصابات الجديدة هي لمنتسبي دائرة صحة المحافظة.

وأضافت أنه تم تسجيل 27 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 25 ألفًا و45 حالة، فيما تم تسجيل 4 حالات جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليصل الإجمالي إلى 349 حالة وفاة.

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