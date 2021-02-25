 بالفيديو.. شاهد عملية إنقاذ كلب محاصر بين الصخور في إسبانيا - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شاهد عملية إنقاذ كلب محاصر بين الصخور في إسبانيا

نور رشوان
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 10:39 ص | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 10:39 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد عملية إنقاذ كلب كان محاصرًا بين الصخور الكبيرة في إسبانيا.

 

ونجح رجال الإنقاذ في استخراج الكلب المحاصر بين الصخور في بلدة بيزارا في إسبانيا.


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