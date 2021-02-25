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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد عملية إنقاذ كلب كان محاصرًا بين الصخور الكبيرة في إسبانيا.

ونجح رجال الإنقاذ في استخراج الكلب المحاصر بين الصخور في بلدة بيزارا في إسبانيا.