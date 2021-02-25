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بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
أرى ضرورة الذهاب ولكن مع إجراءات احترازية
سعيد بالقرار وسأستبدل الحضور بوسائل التعليم أون لاين
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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد عملية إنقاذ كلب كان محاصرًا بين الصخور الكبيرة في إسبانيا.
ونجح رجال الإنقاذ في استخراج الكلب المحاصر بين الصخور في بلدة بيزارا في إسبانيا.