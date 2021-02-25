أسر ضحايا جرائم الحرب في سريلانكا تتعهد بالكفاح من أجل العدالة

تعهدت مجموعة تمثل عائلات قتل أفراد منها وأقارب لها في الصراع الذي طال أمده في سريلانكا والذي انتهى قبل قرابة 12 عاما، بمواصلة حملتها من أجل تحقيق العدالة، في الوقت الذي يناقش فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه القضية في جنيف.

وقال أقارب أشخاص تم الإعلان أنهم "في عداد المفقودين" في الصراع الذي أثر على الأجزاء الشمالية والشرقية من سريلانكا، إن حملة الاحتجاج التي دخلت عامها الخامس اليوم الخميس ستستمر رغم محاولات دفعهم إلى ايقاف جهودهم.

ومع انطلاق الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان هذا الأسبوع، استدعت إدارة التحقيقات المعنية بالإرهاب، وهي وحدة في شرطة سريلانكا، ليلاديفي أنانداناداراجاه، أمينة اتحاد "الأشخاص المفقودين قسريا" في شمال كيلينوتشي، لاستجوابها .

وقالت أنانداناداراجاه: "نحن على قناعة بأن التدخل المدعوم من المجتمع الدولي هو السبيل الوحيد الذي سيوفر لنا إجابات لأن الحكومات المتعاقبة لم تحقق العدالة".

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليه، أمام مجلس حقوق الإنسان أمس الأربعاء إن المبادرات المحلية فشلت مرارا في ضمان تحقيق العدالة للضحايا وتعزيز المصالحة.

وأضافت: "رغم الالتزامات التي تم التعهد بها في عام 2015، لم تتابع الحكومة الحالية، مثل سابقتها، عمليات البحث عن الحقيقة أو المساءلة الحقيقية".

ودحض وزير الخارجية السريلانكي، دينيش جوناوردينا، في كلمة أمام المجلس يوم الاثنين الماضي اتهامات المفوضة الأممية في تقريرها عن سريلانكا، قائلا إن بعض محتوى التقرير يستند إلى تقارير مثيرة للجدل.

وانتهى الصراع في سريلانكا، والذي دام 26 عاما بين متمردي التاميل والقوات المسلحة، في مايو 2009، بعد أن أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص.