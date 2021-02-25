برلين تدرس قانونا لتحسين وصول أصحاب الإعاقات إلى الخدمات والعروض الرقمية

تدرس الحكومة الألمانية قانونا لتحسين وصول أصحاب الإعاقات وكبار السن إلى العروض الإلكترونية والخدمات والمنتجات الرقمية.

ويهدف "قانون إزالة الحواجز" إلى التخلص من عوائق الاستفادة من الخدمات الرقمية، وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس على نسخة من مسودة القانون التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية.

وحسب تصريحات صادرة من الوزارة فإنه من المزمع طرح المسودة للتصويت داخل الحكومة الألمانية.

ويعد القانون أساسا لتعليمات محددة لجهات منها شركات النقل وشركات الخدمات الأخرى لتصيغ عروض شراء تذاكر القطارات والحافلات أو الفعاليات بشكل يمكن الوصول إليه بدون عوائق.

كما يتضمن القانون أيضا قواعد خاصة بماكينات التذاكر والصرف الآلي والخدمات المصرفية والهواتف المحمولة حيث تشمل هذه القواعد توجيه الشركات لتوفير تعليمات استخدام بلغة مفهومة وحجم خط مناسب وإتاحة إمكانية تلاوة المحتويات بصوت عال.

ويعتبر القانون الخدمة أو المنتج "خاليا من العوائق" في حال تمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الاستفادة من هذا المنتج أو الخدمة " بأكبر قدر ممكن".

ومن خلال هذا القانون سيتم تنفيذ توجيه صادر من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى ضمان توافر نفس المتطلبات للوصول إلى الخدمات والمنتجات بلا عوائق داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وذكرت الوزارة أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة يبلغ أكثر من عشرة مليون شخص في ألمانيا كما اشارت الوزارة إلى أن من الممكن الاستفادة من القانون أيضا من قبل الأشخاص الذين يعانون قيودا مؤقتة على سبيل المثال بسبب كسر في الذراع أو التهاب في الأذن.