الرئيس الصيني يسلط الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة الفقر في البلاد

رأس الرئيس الصيني شي جين بينج، مراسم تلقي الضوء على جهود بكين في القضاء على الفقر المدقع، في أحدث محاولة من جانب القائد الصيني لاستغلال الإنجاز التاريخي في تعزيز سلطته قبل انتهاء ولايته الثانية.

وقال شي، في كلمة ألقاها اليوم الخميس، إن نحو 10 ملايين شخص انتشلوا من الفقر سنويا خلال سنواته الثمانية في السلطة، بتكلفة نحو 1.6 تريليون يوان (248 مليار دولار).

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الفعالية التي أقيمت بقاعة الشعب الكبرى في بكين بما في ذلك مراسم تسليم جوائز على المشاركين الرئيسيين في الحملة، على الهواء مباشرة عبر التلفزيون ليتابعها الشعب البالغ تعداده 1.4 مليار نسمة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وألقت المراسم الضوء على دور شي الشخصي في مكافحة الفقر.

وقال شي، في كلمة استمرت أكثر من ساعة: "أصريت على النظر إلى الفقر الحقيقي وفهم الجهود الحقيقية لخفض الفقر ومساعدة هؤلاء المحتاجين وتحقيق انتشال حقيقي من الفقر".

وجعل القائد الصيني تقليص الفقر هدفا مركزيا له منذ تولى الحزب الشيوعي في أواخر 2012.

أرجع شيء "معجزة" الصين في انتشال نفسها من الفقر إلى نموذجها القائم على الحزب الواحد، وأشار إلى أن الإنجاز جاء رغم "عمليات الغزو من جانب القوى الغربية" في القرون الماضية.

ومثلت التصريحات تحديا موجها إلى جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتعزيز الموقف الأمريكي للتنافس مع الصين وحشد تحالف دولي لمجابهة النفوذ المتنامي لبكين.