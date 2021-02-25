قطاع تعليم الوادي الجديد يستعد لبدء الامتحانات

استعدت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، لبدء امتحانات صفوف النقل بالمراحل المختلفة والتربية الخاصة، على مستوى مدارس المحافظة التابعة للإدارات التعليمية الخمس بمراكز المحافظة.

وقال، الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادي الجديد، إنه تم إنهاء كل الاستعدادات الخاصة بإجراء الامتحانات طبقا لتعليمات وقرارات الوزارة، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير المدارس على مستوى المحافظة، قبل وبعد إجراء الامتحانات بصفة يومية.

وأضاف، أنه تم تنظيم عدد من محاضرات المراجعة والتقوية للطلاب خلال الفترة الماضية، بجانب الاستعداد الكامل بالإدارات التعليمية التي تعمل على توفير المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان وبما يضمن آداء الامتحانات بكل يسر وسهولة، وتذليل أي عقبات أو مشكلات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.