مصادر فرنسية: إقراض عدة دول جرعات من لقاحات كورونا

قالت مصادر في قصر الإليزيه اليوم الخميس، إن عدة دول من بينها جمهورية التشيك طلبت من الدول الأوروبية "اقتراض" جرعات من لقاح فيروس كورونا من حصتها في مارس المقبل، على أن يتم إعادة تلك الجرعات في أبريل المقبل.

وسيتم إقراض كل دولة نحو 100 ألف جرعة من اللقاح.

وتدرس فرنسا هذه الطلبات حيث ترى أن جزءا من مفهوم التضامن الأوروبي هو أن يشارك جميع الذين هم في وضع يسمح لهم بذلك.

وكانت حكومة التشيك قد أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، أن فرنسا سوف تقدم لها مئة ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من حصتها لمساعدة البلاد التي شهدت مؤخرا زيادة في معدلات الإصابة.

وتعهدت باريس بتقديم مئة ألف جرعة من لقاح بيونتيك/فايزر، ومن المتوقع أن تصل في مارس المقبل، حسبما نقلت وكالة الأنباء "سي تي كيه" عن رئيس الوزراء أندريه بابيش.

وأشادت براغ بهذه الخطوة ووصفتها بـ"إيماءة تضامن" واعتبرتها أيضا قرضا سيتم سداده من حصة البلاد في موعد لاحق.

وعادة ما يتم توزيع شحنات اللقاح القادمة من طلب أوروبي مشترك على الدول الأعضاء على أساس نصيب الفرد.

كانت إسرائيل قد تبرعت بخمسة آلاف جرعة من لقاح مودرنا لجمهورية التشيك التي لديها الآن أعلى معدل إصابة في الاتحاد الأوروبي

وحذر بابيش من "كارثة جمة" في المستشفيات. ومن المتوقع تشديد الإغلاق الحالي.

وأعلنت وزارة الصحة في براغ اليوم الخميس عن 13 ألفا و657 حالة إصابة جديدة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية. ومنذ بداية الجائحة، سجلت البلاد نحو 7ر10 ملايين إصابة بالفيروس ونحو 20 ألف وفاة.