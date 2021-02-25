قال محمد مظلوم، مدير الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن، إن الصورة الذهنية السيئة المتداولة حول دور الرعاية الاجتماعية في مصر أو الأحداث سببها الأفلام، مشيرًا إلى أن «الموجودين بالدور يعيشون حياة أفضل من بعض الأطفال في المنازل».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الأربعاء، أن الأطفال الموجودين بالدار يتعرضون للشمس ويلعبون ويمارسون أنشطة ثقافية وفنية ورياضية، لافتًا إلى تنفيذ معسكرات لهم في الشتاء تابعة لمؤسسات الدفاع في أسوان.

وناشد المواطنين زيارة المؤسسات التابعة للدفاع الاجتماعي ورؤية الأطفال وما يتلقوه من أنشطة وخدمات ورعاية، موضحًا أن الفرق بين الأحداث وكبار السن تقديم خدمات صحية بشكل أكبر للفئة الأخيرة.

وذكر مدير الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي أن وزارة التضامن مأوى لكل شخص لا يمتلك مأوى في الخارج سواء طفل أو كبير، قائلًا إن مؤسسة دور التربية للرعاية الاجتماعية، تستقبل دعمًا حكوميًا بقيمة 4 ملايين و300 ألف جنيه في العام.

ولفت إلى توجيه الدعم لسداد أجور الموظفين، وتوفير الطعام والشراب والرعاية التعليمية للموجودين بالدور، مرحبًا بمشاركة منظمات المجتمع المدني، وفقًا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.