 60 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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60 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 2:39 م | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 2:39 م

أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية اقتحام 60 مستوطنًا للمسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وتجولوا في باحاته، وتحديدًا باحة صحن قبة الصخرة المشرفة.

 

وأوضحت الدائرة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس - أن المستوطنين انطلقوا من باب المغاربة بحماية العشرات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وعبر مجموعات متتابعة، وقاموا بعرض خرائط تتعلق بالهيكل المزعوم.

 

وأشارت إلى أنه سجل للمرة الأولى منذ بداية الاقتحامات المنظمة للأقصى عام 2003، اقتحام فردي للمستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، مؤكدة أن ذلك يعد تطورا خطيرا ينذر بتصاعد نوايا الاحتلال في زعزعة الوضع القائم في الأقصى.

 


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