حماس تطالب بإلغاء مراسيم رئاسية بشأن تجريم الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية



طالبت حركة "حماس"، اليوم الخميس، بإلغاء مراسيم رئاسية صدرت عام 2007 بشأن تجريم الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية واعتبارها ميليشيات خارجة عن القانون.



وقالت حماس، في بيان صحفي: "تابعنا باهتمام وتقدير عالٍ قيام وزارة الداخلية في غزة بالإفراج عن 45 سجينًا من المحكومين أو الموقوفين على قضايا أمنية ألحقت ضررًا مباشرًا بالمقاومة ومقدراتها".



وأضافت: "نؤكد أن هذا الإجراء يأتي تعبيرًا عن حرص الحركة والأجهزة الحكومية في غزة على تهيئة المزيد من المناخات الإيجابية في ظل الاستعداد للانتخابات العامة، وضمن الالتزام بمخرجات حوار القاهرة فبراير 2021".



وطالبت حماس حركة فتح والسلطة الفلسطينية في رام الله بـ"تهيئة مناخات إيجابية لتسير الانتخابات بسلام، ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق والاستدعاءات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين".



كما طالبت برفع الحظر عن ممارسة الحريات الإعلامية، قائلة: "ما زالت العديد من المنصات الإعلامية محظورة بقرارات حكومية أو رئاسية، مثل فضائية الأقصى وصحيفة فلسطين وغيرهما".



وتابعت: "كما لم يتم حتى الآن إلغاء مراسيم رئاسية صدرت عام 2007 تعتبر أذرع المقاومة ميليشيات خارجة عن القانون".



وختمت حماس بيانها بأنه "آن الأوان لطي صفحة الماضي كاملة، والتقدم إلى الأمام نحو شراكة فلسطينية حقيقية تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس صحيحة وسليمة".



وصباح اليوم أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة "حماس" في غزة الإفراج عن 45 معتقلا "أمنيا" في القطاع بهدف "تعزيز الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة".



وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن "كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي".



وقبل أيام طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية حماس بالإفراج عن أكثر من 80 معتقلا "سياسيا" في قطاع غزة ضمن اتفاق تعزيز الحريات العامة قبيل إجراء الانتخابات العامة المقررة في مايو القادم.