تقرير: أمريكا تكثف المحادثات مع شركات تايوانية لضمان توريد الرقائق الإلكترونية

كثفت الولايات المتحدة جهودها من أجل تعزيز التعاون وجذب استثمارات شركات الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا الرئيسية في تايوان، حسبما ذكرت صحيفة "نيكاي" الاقتصادية، استنادا إلى وثيقة حصلت عليها تتعلق باجتماع مغلق عقدت اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن ويليام برنت كريستنسن، مدير المعهد الأمريكي في تايوان، وهو سفارة واشنطن الفعلية لدى الجزيرة، التقى العشرات من المديرين التنفيذيين لشركات الرقائق الإلكترونية والتوريد التايوانية اليوم، حيث دعا إلى شراكة أوثق مع الولايات المتحدة.

وضم الاجتماع إلى جانب منتجي الرقائق الإلكترونية، مديرين تنفيذيين محليين لشركات أمريكية وأوروبية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أمر في 24 فبراير بمراجعة سلسلة التوريد، موجها إدارته إلى النظر في أوجه القصور في مجال إنتاج أشباه الموصلات.